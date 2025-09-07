93-1 land swap deal gitinguha nga mapadali

Tinguha sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nga mahuman ang kasabotan tali sa 93-1 sa probinsya ug Dakbayan sa Sugbo sulod sa 100 ka mga adlaw.
Kini maoy gipahibalo ni Aldwin Empaces, assistant administrator sa Kapitolyo, niadtong Septiyembre 5, 2025.
Matod ni Empaces nga naghuwat na lang sila sa uwahing desisyon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa mga plano niini.
"Ang sa province ibalik na ron sa Cebu City kon unsay response nila to the proposal. Pero target ni Gov. mahuman na gyud siya in hundred days," matod ni Empaces.
Kon aduna nay desisyon nga mauyonan ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo, usa ka tigom ang himuon tali sa konseho sa syudad ug sa hunta probinsyal.
"Ang plano ana once okay na ang both executives ipatawag sad na ang both legislative para diha mismo madiscuss nila, inig uli nila session mag submit na silag ordinance to approve," dugang ni Empaces.
Sa nasayran nadesisyuonan sa kagamhanan sa dakbayan ug probinsiya nga mopadayon sa land swap deal.
Base sa pagsusi sa assessors office, ang balor sa luna ipasubay sa kasamtangan nga appraisal o value nga gitakda sa Pag-Ibig.
Kabahin kini sa mga uwahing lakang aron makakab-ot og ordinansa alang sa pagplantsa sa 93-1 land swap deal. / ANV