93 ka mga balay sa Tejero naugdaw

Mokabat sa 93 ka balay ang hingpit nga naugdaw samtang 33 ang nakan-an sa kayo human niulbo ang usa ka dako nga sunog sa Villagonzalo 1, Sityo Riverside, Barangay Tejero, alas 5:00 sa buntag, Enero 10, 2026.
Base sa rekord sa Department of Social Welfare Services (DSWS), moabot sa 202 ka pamilya o 714 ka indibidwal ang nawad-an og kapuy-an tungod sa maong trahedya.
Subay sa imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection (BFP), nagsugod ang kayo sa balay ni Jonathan Duterte. Gikatahong nagluto si Duterte gamit ang butane sa dihang kalit kining nibuto. Nakaangkon og mga paso sa lawas ang maong tagbalay tungod sa insidente.
Dali nga nikatap ang kayo tungod kay sagad sa mga balay ginama sa light materials.
Nakaabot sa 3rd alarm ang sunog sa wala pa kini hingpit nga napawong.
Matod sa ureau of Fire Protection (BFP) , lisod pasudlon ang mga trak sa bombero tungod kay naa sa sudlonon nga bahin ang lugar.
Gibana-bana nga moabot sa P2.4 milyones ang kantidad sa danyos. Nakontrolar ang kayo alas 6:30 ug hingpit nga napawong alas 7:09 na sa buntag. Padayon ang imbestigasyon sa kabomberuhan sa maong sunog. / JDG