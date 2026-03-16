94 ka wanted persons sa Central Visayas, gidakop

Dul-an sa usa ka gatus ka mga wanted person nga dunay pending warrants of arrest ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO 7) subay sa gipakusgan nga manhunt and law enforcement operations gikan sa Marso 8 hangtud 14, 2026.
Sa maong operation, nakasikop usab sila og 261 ka mga suspetsado sa nagkalain-laing krimen pinasubay sa focused agenda sa Philippine National Police nga nag-target sa mga wanted persons, illegal drugs, loose firearms ug illegal gambling.
Sa 94 nga giila nga pinangita sa balaod sa tibuok rehiyon, napulo niini nalakip sa most wanted person nga listahan.
Samtang sa dungan nga kampanya sa PRO 7 batok illegal nga drugas, nakasakmit sila og 270.33 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P.8 million.
Sa ilang paghingusog batok loose firearmas, ang kapulisan nakasakmit og 38 ka armas nga walay lisensya, tulo ka eksplosibo, ug 90 ka bala sa lain-laing kalibre sa armas ug nakadakop og 13 ka tawo.
Gipalig-on usab sa PRO 7 ang ilang paggukod sa illegal nga sugal nga miresulta sa pagkasikop sa mga sugarol ug pagkasakmit sa P16,037 nga kwarta sa sugal. / AYB