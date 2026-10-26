95-anyos nga bedridden nga lola, patay sa sunog

Wala na maluwas ang usa ka 95-anyos nga lola human naapil sa pagkasunog sa iyang balay sa Purok Caimito, Barangay Cogon East, Lungsod sa Carmen sa alas 10 pasado sa buntag, Dominggo, Oktubre 25, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Asila Bontia Sencio, kinsa usa na ka bedridden.
Gideklarar ni Dra. Nika Niña Salas, Rural Health Officer sa Carmen, nga wala nay kinabuhi si Sencio sa alas 10:55 sa buntag human gituohang na-suffocate ug nakaangkon og daghang paso sa kalawasan.
Sumala sa kasayuran gikan sa Carmen Fire Station, anaa sa iyang kwarto sa ikaduhang andana si Sencio samtang ang iyang katabang anaa sa ubos nga bahin sa balay didto sa kusina.
Matod sa katabang ngadto sa mga awtoridad, nakabantay siya nga kalit lang nga dunay nisiga ug nikalayo hinungdan nga gidali niya pagsaka ang kwarto sa tiguwang.
Gisuwayan pa niya og pawong ang kalayo pinaagi sa paggamit og basa nga habol, apan tungod sa kadako na sa kalayo, wala na niya kini matabang.
Ang balay ra ni Sencio nga dunay tulo ka kwarto ang apektado sa maong sunog diin gibanabana nga nakadanyos og P300,000.
Sa pagsuwat ning balita, padayon pa nga gisusi sa mga awtoridad ang hinungdan sa sunog nga gituohang nagsugod sa kisame sa maong balay. / JDG