96 ka polis sa MCPO nagub-an og mga balay sa Bagyong Tino, Uwan

Naka-record ang Mandaue City Police Office (MCPO) og 96 ka police personnel nga naapektuhan sa Bagyong Tino ug Uwan, sumala ni MCPO Director Police Colonel Cirilo Acosta.
Matod ni Colonel Acosta, daghan sa mga personnel ang nakaangkon og partially o totally damaged nga mga balay, lakip na ang labing minos 10 ka opisyal kansang mga pinuy-anan hingpit nga naguba.
Ang mga naapektuhan nga personnel gikan sa nagka-lainlaing lugar nga sakop sa MCPO, lakip ang Liloan, Consolacion, Mandaue City, ug duol nga mga dapit.
Matod ni Acosta nga ang tabang gikan sa Regional Headquarters, ubos sa pagpangulo ni
Police Brigadier General Redrico Maranan, nakaabot na sa mga naapektuhan nga personnel.
Ingon niya nga gimanduan sila ni General Maranan nga unahon ang kaayuhan sa mga polis samtang nagpadayon sila sa pagtabang sa mga residente nga naapektuhan sa katalagman.
Gihatagan og gibug-aton ni Acosta nga gusto ni Maranan nga maseguro nga ang ilang mga tawo makadawat og tabang, bisan pa sa inisyal nga tabang lang, pinansyal ug in kind, aron sila makasuporta sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya karong semanaha.
Gibutyag sab niya nga ang mga personnel sa MCPO ni-report sa ilang duty bisan sa wala pa moabot ang mga bagyo.
“We gave them four hours to prepare. We allowed them time to ensure their families were safe and to secure provisions before the storm arrived,” matod ni Acosta.
Si Acosta, uban sa ubang mga opisyal, niinspeksyon sa mga dapit sa Consolacion ug Liloan diin makita pa ang baha.
Gidayeg niya ang dedikas-yon sa mga polis.
“Their professionalism is admirable. Even though they were affected themselves, they still managed to report for duty and assist affected residents in Mandaue City,” dugang niya.
Sa pagkakaron, ang MCPO nag-apudapod na og mga hinabang sa mga naapektuhan nga personnel.
Dugang pa ni Acosta nga daghang indibidwal ug grupo ang nagpadala sab og mga donasyon nga gihatag dayon sa mga opisyal sa ground.
Namatikdan sab niya nga ang regional director nagpadala og mga utanon ug mga butang usa ka adlaw pagkahuman sa bagyo, naghatag og dugang suporta sa mga police personnel.
“The headquarters is helping. Our chief of police is committed to assisting all affected personnel,” dugang niya.
Ang kantidad sa pinansyal nga tabang nga i-release wala pa mahuman, matod ni Acosta.
Gipasalig sa kadagkuan sa kapulisan nga tabangan ang tanang mga polis nga nagub-an sa ilang mga balay human sa bagyo. / ABC