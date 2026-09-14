97 ka CPDRC inmates nagpositibo sa drug test

Moabot sa 97 ka Persons Deprived of Liberty (PDLs) sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) ang nagpositibo sa paggamit og gidiling drugas human sa gihimong surprise drug test.
Kini ang gipamatud-an ni Dr. Felipe Montejo, ang Jail Warden sa pasilidad, niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026.
Matod ni Montejo, ang maong random drug test gipahigayon ngadto sa 1,044 ka mga piniriso isip kabahin sa ilang hugot nga kampanya.
"Yes, nag-conduct ta og surprise drug test para sa tanan," asoy pa ni Montejo.
Ang maong kalambuan nahitabo human sab sa gipahigayon nga family day sa pasilidad, diin gihatagan og kahigayunan ang mga piniriso nga makauban ang ilang mga pamilya ug mahal sa kinabuhi.
Sa pagkakaron, nagtinabangay ang mga personahe sa CPDRC ug Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa pagsusi sa posibleng mga entry point sa gidiling drugas nga gidudahang gipalusot sulod sa prisohan.
Kahinumdoman nga niadtong Septiyembre 11, napugngan sa mga guwardiya ang usa ka pagsulay sa pagpasulod og drugas. Gisulayan kini paglusot pinaagi sa pagsuksok niini sa sudlanan sa softdrinks gikan sa usa ka fast food chain.
Ang maong tawo gikatakda untang mobisita sa usa ka 41-anyos nga piniriso nga nag-atubang sab og kasong may labot sa drugas.
Tungod niini, gipahugtan pa gyud pag-ayo ang seguridad sa tibuok prisohan, lakip na ang pag-inspeksyon sa mga selda aron masegurong walay laing makalusot nga kontrabando.
Gikatakda nga mag-atubang og tukmang silot ang tanang PDL nga nagpositibo sa gihimong drug test. / ANV