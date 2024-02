98 na patay nga naugkat sa Maco landslide, 9 missing

Niabot na sa 98 ang ihap sa mga naugkat nga lawas gikan sa pagdahili sa yuta sa usa ka barangay sa lungsod sa Maco sa Davao de Oro, sumala sa lokal nga awto­ridad sa Sabado sa hapon, Pebrero 17, 2024.

Sa usa ka press conference, si Leah Anora, ang pangulo sa management of the dead and the missing cluster, niingon nga alas 12:00 sa udto niadtong Sabado, sa 98 ka mga lawas nga nakuha, 88 ang adunay kompletong parte sa lawas samtang 10 ka lawas ang dili kompleto.

Matod niya, ang 79 niini ang naila na.

Si Anora niingon nga siyam ka mga indibidwal ang anaa pa sa listahan sa mga missing; upat ang mga residente sa Barangay Masara; upat gikan sa Maria-Socio General Services Inc. (MSGSI); ug usa gikan sa APEX Mining.

Si Incident Commander Engineer Ariel Capoy niingon nga nagpadayon ang retrieval ope­rations alang sa mga na­ngawala.

Nahitabo ang pagdahili sa yuta niadtong Martes sa gabii, Pebrero 6, sa Zone 1, Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro diin nahimutang ang garahe sa usa ka mining company.

Gikataho nga ang pagdahili sa yuta tungod sa hiniusang epekto sa northeast monsoon ug trough of low pressure area (PPA) nga nasinati sa rehiyon sa Mindanao sukad niadtong Enero 28 hinungdan sa pagbunok sa uwan. / SunStar Phi­lippines