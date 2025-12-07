9K ka BHWs sa Probinsiya ang makadawat og cash incentives

Kapin sa 9,000 ka barangay health workers (BHWs) gikan sa tibuok Probinsiya sa Sugbo ang nagpundok sa Cebu Coliseum niadtong Biyernes, Disyembre 5, alang sa 2025 Cebu Province BHW Summit, diin gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang cash incentives ug dugang suporta alang sa sektor.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Public Information page sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Biyernes, Disyembre 5, si Baricuatro niingon nga 100 ka BHWs nga manugretiro makadawat og P10,000 matag usa, samtang ang tanang aktibo nga BHWs makadawat og P7,000, uban sa bag-ong mga uniform ug noche buena packs.
Ang maong pahibalo nakapadasig og kusog nga paghugyaw gikan sa mga partisipante nga ningtambong sa tibuok adlaw nga summit, nga gihimo sa pagsaulog sa BHW Day.
Gihatagan og gibug-aton sa Gobernador ang mahinungdanong papel sa mga BHW isip mga frontline provider sa community-based healthcare, ug naghisgot sa ilang mga kontribusyon sa pagpugong sa sakit, panglawas sa inahan ug bata, ug rural health promotion.
Gipasalamatan usab niya ang ilang serbisyo human sa bag-o lang nga mga katalagman, lakip ang kusog nga linog ug mga bagyo nga Tino, Uwan, ug Verbena.
“Dili mo assistant. Dili mo extra. You are partners in building a healthier Cebu. You are the strength behind Cebu’s recovery and the hope behind our healthier future,” matod ni Baricuatro.
Gitagaan sab og gibug-aton sa summit ang mga panawagan alang sa mas maayo nga mga benepisyo, mas maayo nga kahimtang sa pagtrabaho (working conditions), ug gipalig-on nga suporta gikan sa institusyon alang sa mga BHW sa tibuok probinsya.
Nitambong sa kalihukan sila si Provincial Board Member Stanley Caminero ug ang Capitol Piso Health consultant nga si Dr. Elisse Nicole Catalan.
Kabahin sa programa ang usa ka zumba session ug ang Miss BHW competition. / CDF