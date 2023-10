Año: Pilipinas magpadayon sa mga resupply mission

Si National Security Adviser Secretary Eduardo Año niingon nga ang Pilipinas dili mohunong sa pag-resupply sa mga tropa nga gipakatap sa BRP Sierra Madre, nga gituyo sa pag-ground sa Ayungin Shoal, bisan pa sa padayon nga “provocations” sa China.

“We will not be deterred and we will continue to resupply our troops in BRP Sierra Madre despite provocations,” matod ni Año sa usa ka pamahayag.

Kaniadtong Dominggo sa buntag, Oktubre 22, 2023, duha ka mga insidente sa “dangerous maneuver” sa Chinese Coast Guard ug Chinese militia vessels, nga nagtumong sa pag “harass, impede and obstruct,” niresulta sa pagbangga sa mga barko sa Pilipinas nga kaniadto nagpahigayon og naandan ug regular rotation and resupply (RORE) nga misyon sa BRP Sierra Madre.

Gikondena sa mga awtoridad sa Pilipinas ang iligal nga aksyon sa China, nga nag-angkon sa soberanya sa halos tibuok West Philippine Sea (WPS).

Si Vice Admiral Alberto Carlos, commander sa Armed Forces of the Philippines (AFP) Western Command (Wescom), niingon nga sa daghang katuigan, bisan pa sa pagpanghasi sa China, ang mga tropa sa Pilipinas nagpakita og tumang pailob, katakus, ug propesyonalismo aron malikayan ang bisan unsang aksidente o dili maayong mga panghitabo.

Ang mga senador nga naglakip nila ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Jinggoy Estrada, Riza Hontiveros ug Francis Tolentino nisaway sab sa China tungod sa maong insidente.

Kusganong gikondena ni Zubiri ang “abhorent actions” sa China Coast Guard ug Chinese maritime militia nga nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga responsable sa resupply mission.

Iyang gidayeg ang mga sakop sa Philippine Coast Guard (PCG) ug AFP sa pagpakita’g kaisog ug pagpugong sa kaugalingon ug nipadayon sa ilang resupply mission bisan pa sa pagbabag sa China.

Gisubli ni Zubiri ang panginahanglan sa pagpaumento sa budget alang sa PCG ug AFP ““to better capacitate them in safeguarding our exclusive economic zones from illegal foreign intrusions.”

“As leader of the Senate, I will make sure that our troops will get sufficient funds under the 2024 national budget to bankroll the much needed upgrade of their equipment,” matod niya.

Matod ni Hontiveros nga ang maong insidente maoy sayop sa China. Giawhag sa mga senador ang China nga tumanon ang United Nations Convention on the Laws of the Sea ug uban pang internasyonal nga balaod nga nagdumala sa luwas nga pagbiyahe sa dagat.

Gisubli usab ni Hontiveros ang arbitral nga kadaugan sa Pilipinas sa 2016 batok sa soberanya sa West Philippine Sea apan nagdumili ang China sa pag-ila niini.

Sa usa ka pamahayag, ang tigpamaba sa Chinese Foreign Ministry nga si Mao Ning nag-awhag sa Pilipinas nga “to stop stirring up trouble and making provocations at sea, stop making dangerous moves, stop groundlessly attacking and slandering China.” (SunStar Philippines)