‘A must-visit’ nga mga simbahan sa Bohol (Part 1)

Mga Ka-Super, ania ang ikaduhang hugna sa atong Super Suroy sa mga ico­nic nga simbahan nga nahimutang sa lalawigan sa Bohol nga mamahimo’ng ilakip sa inyong listahan sa mga dapit nga inyong suroyon.

Ania akong mga listahan sa simbahan sa nagkadaiyang mga lungsod sa Bohol nga dili ninyo angay palabyon:

• Simbahan sa Batuan – Natukod niadtong 1900s ang simbahan sa Santisima Trini­dad sa Batuan nga adunay Gothic inspired nga desinyo sa istruktura nga adunay arches, ribbed vaults, ug tag-as nga spire kun talinis nga tore.

Samtang ang mga stained glass nga bintana nagpakita sa mga scenario nga base sa Bibliya.

• Simbahan sa Cortes – Ang Simbahan sa Santa Cruz sa Cortes mao ang usa ka simple apan elegante nga istruktura nga nahimo niadtong 1800s. Ang atubangang bahin niini adunay usa ka relief sculpture sa Santa Cruz samtang sa su’d nga bahin makita ang religious statues ingon man paintings.

• Simbahan sa Carmen – Ang Church of Our Lady of the Assumption sa Carmen maoy usa ka mahalon nga istruktura nga gidisenyo sa tuig 1800.

Ang atubangan sa simbahan adunay giukit nga bato nga nagpasundayag sa pagpaabot sa Langit ni Maria, ug ang sulod sa simbahan masaksihan ang murals ug sculptures.

• Simbahan sa Clarin – Kaniadto ang Clarin nga una nga gitawag og Can-ogong, usa ka barangay nga kabahin sa Inabanga niadtong 1852, ug human sa Tubigon niadtong tuig 1881, gihimo nga usa ka parokya sa pagdayeg kang San Miguel Arkanghel niadtong 1924. Ang Clarin nahimo’ng usa ka lungsod niadtong 1921 ug gitawag nga Clarin gikan sa ngalan ni Aniceto Clarin, ang unang gobernador sa Bohol.

• Simbahan sa Loon – Ang Parish of Our Lady of Light sa Loon mao ang labing daan nga simbahan nga gihimo sa bato sa Bohol, nga gitukod niadtong 1753. Ang baroque nga estilo sa atubangan sa simbahan nagtanyag og mga pagsulay sa pag-ukit ug friezes nga nagpakita sa impluwensya sa mga kultura sa mga Katsila ug mga Pilipino.

Ang simbahan nagdugay sa nagkalainlaing linog ug gubat, ug giila nga usa ka National Cultural Treasure sa nasudnong kagamhanan.