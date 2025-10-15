Abagan sa Kapitolyo ang DepEd motukod og temporary students learning shelters

Motabang ang kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa Department of Education (DepEd) Cebu Division alang sa pagpanday og mga temporary learning shelters (TLS) human nangadaot ang tunghaan tungod sa niigo nga 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu niadtong Septiyembre 30, 2025.
Kini maoy gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro atol sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Miyerkules, Oktubre 15, 2025.
“Motabang ang province sa paghimo og temporary learning shelter kay guba man gyud ang mga eskwelahan,” matod ni Baricuatro.
Subay sa datos sa DepEd Cebu pinaagi ni DepEd Cebu Province Superintendent Dr. Senen Paulin, moabot sa 200 ka mga tunghaan ang apektado sa linog.
Sa maong talaan, 538 ka classrooms ang nangadaot.
Matod sa gobernador nga posible pang mapun-an ang maong datos subay sa padayong paglihok sa yuta sa dapit.
Ang maong mga TLS susama sa mga “tents” nga maghatag og temporaryong klasehanan sa mga magtutudlo ug tinun-an pagseguro nga dili mabalda ang pagtuon.
Una na nga nipahibalo ang DepEd Region 7 nga kon mahuman na ang mga TLS, mopatuman sila sa temporary learning set up subay sa hybrid nga schedule.
Sa maong paagi, mahimo nga adunay duha ka adlaw nga itagana alang sa face-to-face classes ug laing duha ka adlaw sab sa modular learning.
Samtang sa Biyernes mahimong mobalik sab sa face-to-face classes.
Gikatakda nga ipahimutang sulod lang sa school compound ang maong mga shelters apan gikinahanglan nga layo kini sa mga tag-as nga buildings pagseguro sa kaluwasan sa mga tinun-an.
Ang probinsiya gipaubos gihapon sa State of Calamity subay sa padayong nasinati nga epekto sa linog sa norte ug ubang bahin sa Sugbo. / ANV