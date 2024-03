Abalos misusi sa 3 ka resort nga sulod sa Chocolate Hills

Tulo ka mga estabilisemento nga nasulod sa nailang Chocolate Hills sa Lalawigan sa Bohol, nga gideklarar sa UNESCO nga Global Geopark ug usa ka protected area, gisusi ni Benhur Abalos, kalihim sa Department of the Interior and Local Govenment (DILG) sa Huwebes, Marso 21, 2024.

Kauban ni Abalos ang lokal nga mga opisyal ug mga opisyal sa hingtungdang mga ahensiya sa kagamhanan bahin sa pagkatukod sa maong mga resort sulod sa usa ka protected area.