Abalos mosusi sa gikatahong ‘Pogo-like activities’ sa Sugbo

Si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. niingon nga siya nakadawat og report gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) sa mga aktibidad nga susama sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) nga nabantayan sa Visayas, ilabi na sa Sugbo.

Sa usa ka ambush interview niadtong Martes, Hulyo 23, 2024, si Abalos niingon nga siya makigtagbo sa lokal nga mga lider sa Cebu sulod niining semanaha o sa sayong bahin sa sunod semana aron susihon kini nga mga report ug mangayo og tabang aron wagtangon kini nga ilegal nga mga aktibidad.

“Next week, pupunta kami sa bandang Cebu sa Visayas because there were reports. Nagsabi sa ‘kin si [Pagcor chairman and CEO Alejandro Tengco] na may mga ganung activities but remember, there are no Pogo in Cebu, no licensed Pogo, nothing. Ang licensed lang sa Metro Manila lang and Cavite,” matod ni Abalas.

“We will meet with the mayors kasi there are reports na ganung activities. Hihingi ako ng tulong sa mga mayors. Let us be offensive. Wag na natin hintayin, tingnan na natin, isa-isahin na natin,” dason Abalos.