Abalos: Quiboloy nasikop na sa PNP

Nasikop na ang gipangita sa balaod nga si Pastor Apollo Quiboloy, ang lider sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga nagbase sa dakbayan sa Davao, sumala ni Interior Secretary Benhur Abalos.

Ang maong taho gipaambit lang ni Abalos sa iyang Facebook page niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 8, 2024, uban sa pag-post sa hulagway ni Quiboloy.

Atol ning pagmantala, wala pay igong detalye nga giluwatan si Abalos.

Gipangita sa Philippine National Police (PNP) ang pastor sukad sa ulahing bahin sa Agusto ning tuiga.

Siya nag-atubang og dag­hang kaso, lakip na ang pag­lapas sa Republic Act (RA) 7610, o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ug non-bailable qualified human trafficking charge ubos sa RA 9208.

Ang mga kaso naggikan sa mga alegasyon sa sekswal nga pag-abuso ug human trafficking. / PJB, SunStar Cebu