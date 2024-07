Abalos: Tawo sa viral video nga nag-drugs di si Marcos

Si Interior ug Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., nimando sa Philippine National Police (PNP) nga magtukod og task force aron imbestigahon ang usa ka “malicious” viral video nga giingong nagpakita nga si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. .

Sa usa ka press conference, si Abalos niingon nga kumbinsido siya nga ang tawo sa video dili si Marcos, tungod kay ang maong peke nga mga video dali nga mahimo pinaagi sa artificial intelligence.

“Sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Sa tagal na kilala ko ang ating Pangulo, ang mga features niya, hindi siya yun,” matod ni Abalos, nga nakamatikod sa “extreme difference” sa mga dunggan sa tawo sa video ug kang Marcos.

“Sa tagal na kakilala ko ang ating pangulo, ako ay naniniwala, ako na ang magsasabi na he does not indulge in this kind of activity,” siya nidugang.

Iyang gikuwestiyon ang tayming sa pagpagawas sa video, nga gihimo pipila ka mga oras sa wala pa ang State of the Nation Address ni Marcos.

Matod ni Abalos nga wala pa siya makigsulti sa Presidente bahin sa maong butang ug gipatawag niya ang press conference aron hisgutan kini sa iyang kaugalingong kabubut-on. Ang video gikataho nga gipasundayag sa usa ka anti-Marcos government rally sa gawas sa nasod ug sukad niadto naglibot sa social media.

Iyang gipasalig nga manubag ang nagpaluyo sa pagkuyanap sa video subay sa Anti-cybercrime Law.

Giawhag ni Abalos ang publiko nga magmabinantayon ug dili daling motuo sa mga butang nga ilang makita sa internet, ilabi na kon gikan kini sa wala matino nga tinubdan.

“Bakit kailangan gawin sa abroad bakit hindi dito kung talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito,” matod niya.

‘BASTOS’

Samtang, ang Department of National Defense (DND) miingon nga ang video nga nag-circulate gikan sa usa ka Maisug gathering sa Los Angeles “klaro nga peke.”

Kini niingon nga kini kabahin sa usa ka malisyosong kinaraan nga pagsulay sa pag-destabilize sa administrasyon ni Marcos.

“Even the release of the contrived video in the USA is a cowardly attempt to escape Philippine criminal jurisdiction,” matod niini.

“We urge the proper US authorities to investigate and bring to justice the perpetrators of this disgusting act,”dugang niini.

Niadtong Enero, gi-tag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Marcos nga drug addict ug “bangag,” usa ka termino nga lokal nga gigamit sa paghulagway sa usa ka tawo nga bangog sa ilegal nga drogas.

Giangkon niya nga gipakita kaniya sa Philippine Drug Enforcement Agency ang listahan sa mga drug personality, nga naglakip kang Marcos.

Pipila ka semana ang milabay, usa ka otoridad sa pag-operate ug usa ka pre-operation report, nga parehong pinetsahan og Marso 11, 2012, nga giingong gi-isyu sa PDEA, naglakip kang Marcos isip usa sa mga target, mihimo og rounds online. Kini maoy nakaaghat sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nga gipangulohan ni Senador Ronald dela Rosa, kanhi hepe sa Philippine National Police ug naila nga lig-ong tigpaluyo ni Duterte, sa pag-imbestigar sa nigawas nga dokumento sa PDEA.

Si Jonathan Morales, kanhi ahente sa PDEA, nangangkon nga lehitimo ang dokumento, nagkanayon nga siya ang nagproseso niini ug nag-interbyu sa asset.

Sa samang pagdungog, si PDEA Director General Moro Virgilio Lazo nibarog nga walay ingon niini nga mga dokumento sa PDEA Plans and Operations Reports Management Information System (Pormis) ug nga si Marcos wala gyud sa listahan sa PDEA sa mga drug personality. /TPM/SunStar Philippines

Sa sayo pa, si Marcos niingon nga dili niya “gi-dignify” ang mga alegasyon nga naglambigit kaniya sa ilegal nga drugas. /TPM/SunStar Philippines