Abando moduwa sa Strong Group-Pilipinas

Morepresentar na sab si Rhenz Abando sa Pilipinas alang sa usa ka internatio­nal competition.

Ang kanhi Letran Knights star, kinsa naghimo og pangalan sa Korean Basketball League (KBL), maoy labing ulahing nahimong sakop sa Strong Group-Pilipinas nga mokampanya sa umaabot nga 43rd William Jones Cup.

Nahimo kining posible human nakadesisyon si Abando nga dili mopirma og bag-ong kontrata sa Anyang Jung Jwan Jang, nga iyang natabangan aron makalabni og korona sa KBL niadtong 2022-23 season.

“Excited ako makapaglaro for Strong Group, kasi nung nasa Korea ako, pinapanood ko yung games nila sa Dubai,” matod ni Abando nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“Talagang napasaya nila ang mga fans dun. Sana ma­pasaya din namin ang mga kababayan natin sa Taiwan ngayong Jones Cup.”

Ang Jones Cup ipahigayon karong Hulyo 13-21 sa Taipei, Taiwan.

“I’m happy to have the opportunity to finally coach Rhenz. I’ve coached against him in the past, and I think he’s a great player,” asoy ni Strong Group coach Charles Tiu.

Lakip sa mga kauban ni Abando sa Strong Group mao sila si RJ Abarrientos, Angelo Kouame, Kiefer Ravena, Jordan Heading, ug kanhi PBA import Chris McCullough. / ESL