Abando napiang; import gipamulta

Ang high-flyer Filipino basketball player nga si Rhenz Abando sa Anyang Red Boosters nakakuha og multiple injuries tungod sa bati nga landing kontra sa Goyang Sono Skygunners sa Korean Basketball League (KBL) sa South Korea.

Nag-viral online ang video diin natagak si Abando gikan sa mid-air collision batok ni Goyang Sono import Chinanu Onuaku, nga kanhi National Basketball Association (NBA) player.

Tungod sa delikado nga play, niresulta kini og concussion, sprained wrist ug fractures sa third ug fourth lumbar vertebrae ni Abando.

Nahitabo ang pagkatagak ni Abando sa 4:24 nga bahin sa second quarter.

Basi sa reports, semana kapin ang kinahanglan nga pahuway ni Abando, pasabot niini di makadepensa si Abando sa KBL Slam Dunk title ug malagmit wa pud siya sa All-Star Weekend.

Human sa review ug imbestigayon, gipahamtangan sa KBL og multa nga 3 milyunes won o P128,000 si Onuaku tungod sa “dangerous collision”.

Inisyal nga gitawagan og non-intentional contact sa game officials ang maong play, apan mireklamo ang Anyang ug miresulta sa pag-review sa play.

Nipagawas pud ang KBL og stern warnings sa match referees nga sila Le Seung Moo, Kim Baek Gyu ug Lee Ji Yeon.

Daghan og nipadala sa ilang pag-ampo ug kaguol kang Abando pinaagi sa social media.

“Praying for your healing and speed recovery,” suwat sa usa ka netizen.

“This one news I don’t want to hear. Prayers for Lakay!,” dugang pa sa lain nga netizen.

“Multiple fractures? Hope he recovers soon,” batbat pa sa netizen.

Kahinumduman nga nipakita si Abando sa iyang abilidad sa mga Pinoy sa iyang pagkalakip sa Gilas Pilipinas lineup sa 2023 FIBA World Cup.