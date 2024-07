Abando wa’y plano moduwa sa PBA

Gitataw ni Rhenz Abando nga wala pa gihapon siya’y plano nga moduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) maong wala nakita ang iyang pangalan sa pinal nga listahan sa mga aplikante sa Season 49 PBA Draft.

Gipasabot ni Abando nga sa gawas sa nasod lang gihapon siya moduwa.

“May inaantay lang kami,” matod ni Abando nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“What’s next is tinitingnan pa namin yung market. May mga tinitingnan pa kami. May mga wini-weigh pa kaming mga offers.”

Apan wala gibutyag ni Abando kon sa Japan B.League o Korean Basketball League (KBL).

Si Abando nagduwa sulod sa duha ka mga tuig sa Anyang Jung Kwan Jang una nahimong free agent sa KBL.

Mabungahon ang pagduwa ni Abando sa Anyang diin natabangan niya ang team nga maangkon ang kampyunato sa labing una niyang tuig sa KBL. Nidaug sab siya sa slamdunk contest sa All-Star Weekend.

Natabangan sab ni Abando ang Anyang nga mahimo’ng kampyon sa East Asia Super League (EASL). / ESL