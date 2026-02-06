Abang sa pwesto sa Carbon magpabilin

Ang nagpasiugda sa pag-redevelop sa Carbon Public Market nisaad sa mga tindera nga ang abang magpabilin sa P8.50 kada metro kwadrado inig balhin nila sa bag-ong pasilidad.
Kini nga presyo magpabilin hangtod sa tuig 2028 isip bahin sa ilang plano alang sa hapsay nga transisyon ngadto sa bag-ong merkado.
Sa usa ka briefing niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, ang Cebu2World Development Inc. (C2W), nga usa ka subsidiary sa Megawide Construction Corp., nipasabot nga sila naglihok lamang isip pribadong partner sa dakbayan ubos sa Joint Venture Agreement (JVA).
Gipahibalo sab nila nga ang tag-iya sa Carbon Market ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ra gihapon.
Ang pagpatin-aw nahitabo taliwala sa pagsupak sa nagkalainlaing grupo sa mga
tindera sa Carbon kinsa nagpahigayon og “silent protest” niadtong Huwebes, Pebrero 5, 2026.
Nahitabo ang protesta human nipadala og suwat ang C2W sa kagamhanan sa dakbayan bahin sa ilang plano nga sugdan na ang pagkolekta sa bayad sa merkado base sa JVA.
Ang tigpasiugda nidugang nga way tindera nga mawad-an og puwesto, apil na ang regular ug ambulant vendors, base sa gihulagway sa opisyal nga listahan sa vendors gikan sa Office of the City Markets (OCM).
Gidugang niini nga ang OCM ra ang ahensiya nga magpadayon sa pagdumala sa listahan sa mga vendor ug assignment sa stall, dili ang pribadong developer.
Gipamatud-an sab sa C2W ang target nga pagkompleto sa Disyembre 2026, nga nagpahibalo nga ang
Megawide Construction Corp. mogamit sa teknolohiya nga precast aron mapadali ang konstruksyon ug mapalambo ang pagkontrol sa kalidad. / EHP