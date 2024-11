ABAP-Cebu chapter nahulma

Sa unang higayon, ang Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) Region 7 mihulma og usa ka association nga maoy moabag sa mga kalihukan kalabot sa amateur boxing sa Sugbo.

Ang ABAP-Cebu chapter hingpit nga naporma sa niaging semana ubos sa paggiya ni ABAP Region 7 Director Lorenzo Chao Sy kinsa usa usab ka beteranong boxing promoter/manager sa Sugbo.

Sa piniliay nga gipahigayon sa buhatan ni Sy sa La Fortuna Bakery sa Juana Osmena Blvd., niadtong Nobiyembre 7, si Rolando Mendoza, ang kanhi opisyal sa Games and Amusement Board (GAB) Region 7, maoy napiling presidente sa ABAP-Cebu Chapter samtang si Edcel Tonacao maoy magsilbing vice-president.

Ang hingpit nga milangkob sa mga opisyales mao sila si Jasper Jen Cantel nga maoy secretary, Gonzalo Mancio, tresurero, Danilo Divinagracia, auditor.

Ang molingkod isip board of directors mao sila si Cherwellan Cantel, Ryan Illustrisimo, Junrel Jimenez, Fernando Ocon ug Jordan Dopalco.

Niadtong Nobiyembre 9, wala gilayon maglangan ang grupo sa pagpahigayon og usa ka officiating seminar nga abli alang niadtong mga Sugbuanong interesado nga mamahimong amateur boxing judges ug referees.

Moabot ngadto sa 30 ka mga boxing enthusiast, lakip niini mga maestro sa nagkalainlaing public schools sa Sugbo, ang miapil sa nahisgutang officiating seminar nga gipahigayon sa Mandaue City Sports Complex.

Kini giabagan usab ni Mandaue City Sports Commission (MCSC) chairman Mary Joy Tabal-Jimenez.

Nianang pagkagabii, ang ABAP-Cebu Chapter miayuda na usab sa ikaunom nga edisyon sa matag buwan nga Boxing sa Plaza atubangan sa Mandaue City Hall.

Si Sy nagkanayon nga ang katuyoan ning pagkatukod sa ABAP-Cebu Chapter mao nga makahatag og kooperasyon ang mga amateur boxing referee ug judge ngadto sa ABAP ug sa samang higayon mapahanas nila og maayo ang ilang kahibawo sa pag-officiate sa mga fight.

Ingon niya nga ang safety sa kabataan mao gyud ang numero uno nilang tutukan sa pagpahigayon og mga boxing promotion.

Niini iyang giawhag ang mga promoter nga unta magpa-sanction sa ABAP Region 7 sa ilang mga promotion aron kini magiyahan ug mapasunod ang mga safety measure nga gilagda sa ABAP-National.

Si Mendoza, sa iyang bahin, nagkanayon nga tinguha gyud sa ilang grupo nga ma-improve ang officiating, hinungdan nga nagpahigayon gilayon sila og seminar.

Tuyo usab nila ang pag-discover og mga bag-ong talento nga ma-develop ug mahimo nilang prospect alang sa Olympics.

Gitino ni Mendoza nga ila usab nga lihukon dayon ang pagparehistro sa nahisgutang sa ilang pundok ngadto sa Security and Exchange Commission (SEC).

Iyang giawhag ang mga boxing aficionado sa mga silingang kalungsuran ug siyudad nga makig-ayuda kanila aron gyud mapalambo ang amateur boxing sa Sugbo ilabi na ngadto sa grassroots level.

Sa kasamtangan, ang dakbayan sa Mandaue mao pay bugtong local government unit (LGU) sa Sugbo nga adu­nay monthly amateur boxing promotions.

Matod sa chairman sa MCSC nga si Tabal nga ang maong programa maoy kabahin sa ilang gilusad nga Centralized Grassroots Sports Development Program.

Ning pagkahimugso sa ABAP-­Cebu Chapter, gilauman nga hapsay na unya ang pagpadagan sa mga amateur boxing promotions sa Sugbo ug tunhay na unya usab ang pagpangita og bag-ong mga talento. / JBM