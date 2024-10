Abarrientos gihulagway nga Stephen Curry sa Asya

Gihulagway ni TNT Tropang Giga import Rondae Hollis-Jefferson ang bag-ong pampatong pointguard sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si RJ Abarrientos nga maoy Stephen Curry sa Asia.

Gipasabot ni Hollis-Jefferson nga nakasuweto na siya daan sa abilidad ni Abarrientos gumikan kay pareho silang nagduwa sa 2022-23 season sa Korean Basketball League (KBL) sa lainlaing puwersa.

“This dude, he is like an Asian Steph Curry. He does the fancy dribble, pulling up from deep.’ I always loved his game since Korea,” matod sa ex-NBA nga napatik sa Spin.ph.

Sa PBA, ikaharong ni Hollis-Jefferson si Abarrientos sa labing unang higayon inig sugod sa engkuwentro sa Tropang Giga ug Gin Kings sa Governors’ Cup Conference championship series ugma, Dominggo, Oktubre 27, 2024, sa Ynares Center sa Antipolo City. / ESL