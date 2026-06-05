Abarrientos maoy inilog sa BPC race

Gituohan nga ang makapaukyab nga pointguard sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si RJ Abarrientos molupig nila ni Robert Bolick sa NLEX Road Warriors ug June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen sa inilugay sa Best Player of the Conference award sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Nag-una man tuod gihapon sila si Bolick ug Fajardo sa statistical points apan ang impresibong gipakita ni Abarrientos gikan sa semis batok Rain or Shine Elasto Painters ug hasta sa nagpadayong finals series batok sa TNT Tropang 5G maoy nakapahimo kaniyang paborito nga modaog sa pasidungog. / ESL