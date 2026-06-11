Abarrientos maoy midaog isip BPC

Sama sa gilauman, nadaog ni Brgy. Ginebra Gin Kings pointguard RJ Abarrientos ang labing una niyang Best Player of the Conference award sa nagpadayong Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Opisyal kining gianunsyo sa wala pa nagsugod ang Game 4 finals series tali sa Gin Kings ug TNT Tropang 5G niadtong Miyerkules sa gabii, Hunyo 10, 2026.
Ang kauban ni Abarrientos nga si Justin Brownlee, sama sab sa gilauman, maoy nidaog isip Best Import. Mao kini ang ikaupat nga higayon nga nadaog ni Brownlee kining maong pasidungog. / ESL