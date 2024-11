Abarrientos nag-idolo ni James

Gipasabot ni Brgy. Ginebra Gin Kings rookie guard RJ Abarrientos kon nganong iyang giidolo si Los Angeles Lakers superstar LeBron James.

Sa Reddit Ask Me Anything (AMA) session, si Abarrientos, kinsa kanhi Korean Baskletball League (KBL) Rookie of the Year awardee, nipasabot nga dili lang ang abilidad ni James isip basketbolista ang iyang naganahan kon dili hasta ang pagkaamahan niini.

“Wala kong masyadong kaila­ngan i-describe about LeBron. But if you see him playing both on offense and defense, he’s so effective. Magaling siya sa basketball but after that, he’s a father figure,” pasabot ni Abar­rientos.

Dili pa lang tantong dugay, nikulit og laing kasaysayan si James sa dihang gikadungan niya pagduwa ang iyang anak nga si Bronny sa 2024-25 National Basketball Association (NBA).

Mao kini ang labing unang higayon sa NBA nga adunay amahan ug anak nga nagdungan pagduwa.

Tungod niini, nisamot ang pagdayeg ni Abarrientos ngadto sa kanhi four-time NBA MVP. /ESL