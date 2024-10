Abarrientos napiling PBA POW

Napili si Brgy. Ginebra Gin Kings pointguard Rhon Jay “RJ” Abarrientos isip bag-ong Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week awardee.

Sa niaging semana, si Abarrientos nag-average og 18.3 puntos, 4.0 assists ug 3.3 rebounds sulod sa tulo ka mga duwa sa Governors’ Cup.

Ang maong mga numero dako og natabang aron makasulod sa Governors’ Cup finals series ang Gin Kings diin ilang ikaharong ang TNT Tropang Giga.

Si Abarrientos, kinsa maoy No. 3 overall pick sa Gin Kings sa niaging draft, nagkanayon nga padayon siyang maningkamot aron mas molambo pa ang iyang abilidad.

“I just want to improve myself every practice, every game. I’m just doing my thing every day na maging better as a person as a player,” matod sa 5’11” nga magduduwa nga napatik sa www.pba.ph.

Sa wala pa siya nagpa-draft sa PBA, si Abarrientos nagduwa una sa Korean club Ulsan Hyundai Mobis Phoebus niadtong 2022 diin napili siyang Rookie of the Year awardee sa Korean Basketball League (KBL).

Gikan sa KBL, nitapon pagduwa si Abarrientos sa Shinshu Brave Warriors sa Japan B.League.

“I’m just doing my thing everyday na maging better as a person and as a player. And sobrang thankful ako sa Ginebra coaches, sa binibigay nila sa aking confidence and of course sa fans ng Ginebra, hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa kanila,” dugang sa pag-umangkon ni PBA legend Johnny Abarrientos. / ESL