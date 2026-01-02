Abarrientos napiling PBA POW

Napili si Brgy. Ginebra Gin Kings guard RJ Abarrientos isip labing bag-ong Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Player of the Week alang sa petsa sa Disyembre 25-29, 2025.
Una nag-holiday break ang liga, ang Gin Kings ninglampos pagtaktak sa twice-to-beat nga Converge
FiberXers sa quarter-finals diin impresibo ang gipakitang duwa ni Abarrientos.
Ning duha ka mga duwa, si Abarrientos nag-average og 27.5 puntos, 1.5 rebounds, 3.5 assists, ug 2.0 steals.
“I reminded myself na hindi ako hindi pwedeng gumalaw o hindi makapag-contribute para sa team kasi kami-kami na lang ang inaasahan dito,” matod ni Abarrientos nga napatik sa www.pba.ph.
Napilde ni Abarrientos sa inilugay sa pasidungog ang iyang kauban nga si Stephon Holt hasta sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen ug Chris Newsome sa Meralco Bolts. / ESL