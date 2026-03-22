Abellana Batch ’76 nag-oathtaking sa mga bag-ong opisyal

Ang induction gipangulohan ni Roy Melgo, presidente sa Abellana National School Alumni Foundation Inc. (Ansafi), kinsa nanawagan sa mga bag-ong napili nga mga opisyal nga ipadayon ang pag-ugmad sa panaghigalaay ug panag-uban sa mga miyembro sa batch samtang nagpasiugda sa espiritu sa pagka-Abellana National School alumni.

Ang mga bag-ong opisyal sa ANS Batch ’76 General Curriculum gipangulohan ni Presidente Macky Cabiluna.

Napili sab sila si manlalaban Eva Cabrera isip bise presidente sa internal affairs, uban ni Ethel Canizares isip assistant vice president for internal affairs; Cynthia Sanchez isip vice president for external affairs, uban ni Joseph Quijada isip assistant vice president for external affairs; Josephine Torino isip secretary, uban ni Lilith Catacutan isip assistant secretary; Alice Labrado isip treasurer, uban si Elsa Vergara isip assistant treasurer; Si Ma. Eyesa Lumanas isip auditor, uban ni Libeth Branzuela, assistant auditor, ug Hope Siladjan isip editor.

Nagserbisyo isip public relations officers mao sila si Sara Eloisa Garcia, Becky H. Yasi, Edmund Mirasol, Jaime Manapat, Jose Gutierrez Jr., Laurel Almerante, ug Chad Cervantes. Si Engineer Daisy Toledo maoy gihinganlan nga adviser.

Ang seremonya nagtimaan sa usa ka bag-ong kapitulo alang sa batch samtang kini nagtinguha sa pagpalig-on sa mga relasyon sa mga miyembro niini ug pagpadayon sa ilang pag-apil sa mga kalihukan sa alumni. / PR