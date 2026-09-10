Abellana PS gidayeg sa dali'ng kasulbaran sa pagpanulis

Gidayeg sa Police Regional Office (PRO) 7 ang Abellana Police Station sa dali nga pagkasikop sa duha ka suspek nga giingong nanulis sa 21-anyos nga babaye’ng estudyante sa nursing.
Nahitabo ang pagpanulis sa kaadlawon sa Martes, Septiyembre 8, 2026, sa Asuncion Street, Barangay Sambag 2, Cebu City.
Wala kaabti og 24 oras, nasikop dayon sa mga personnel sa Abellana Police Station ang duha ka suspek sa alas 9 sa gabii sa maong adlaw sa Balagtas Street, Barangay Pahina Central, Siyudad sa Sugbo.
Narekober sa kapulisan ang cellphone sa biktima, lakip ang motorsiklo nga giingong gigamit sa krimen, duha ka jacket, ug mga helmet.
Ang mga nadakpan giila nga sila si alyas Marlon , 28, construction worker, ug alyas Alfred ,39, e-bike driver nga mga residente sa Balagtas Street, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo.
Giangkon sa duha ka suspek nga sila ang nang-holdup sa biktima ug giingong nahimo nila kini tungod sa ilang kahubog. Matod nila, ang kuwarta nga ilang makuha sa pagpanulis gamiton unta sa pagpalit og ilegal nga drugas.
Gipasidunggan ni Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa PRO 7, ang mga personnel sa Abellana Police Station tungod sa ilang paspas nga pagresponde ug paglihok sa imbestigasyon nga nisangpot sa pagkasikop sa mga suspek.
Matod ni Abad, ang dali nga pagkasikop sa duha nagpakita sa pagkaepektibo sa police response, focused investigation, ug determinasyon sa kapulisan sa pagsulbad sa krimen. / AYB