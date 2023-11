Aberin midayeg sa kapulisan sa Mabolo

Midayeg ang regional director sa Police Regional Office (PRO 7), Brig. General Anthony A. Aberin, sa mga personnel sa Mabolo Police Station 4, Cebu City Police Office (CCPO) tungod sa ilang talagsaong tabang sa usa ka mabdos nga nagbati ug nanganak sulod mismo sa police station niadtong Sabado, Nobiyembre 11, 2023.

“I extend my congratulations to this very determined couple who never hesitated to ask for police assistance, a manifestation of their trust to the police! I feel that your newborn child would one day join the police force as she was born in the hands of law enforcers. Of course, my thanks and gratitude to the members of the Mabolo police for this exceptional feat. We are very proud of you!,” matod ni Aberin sa post sa FB page sa PRO 7.

Gikutlo n Aberin ang asoy sa hepe sa kapulisan sa Mabolo, Police Maj. Erano S. Regidor, nga usa ka Gleecy Villastev, uban sa iyang common-law-husband, niadto sa estasyon sa alas 5:45 sa hapon ug nihangyo nga magpahatod sa labing duol nga ospital tungod sa pagsakit na sa iyang tiyan.

Diha-diha, si Regidor nihatag og tabang apan dihang mobiya na unta sila padulong sa ospital, si Gleecy wala na makaagwanta ug nisulti nga manganak na siya.

Busa ang mga personahe sa naasoy nga estasyon, ning-ayuda sa pagpaanak, nga mao sila si Police Lieutenant Raymart Rabanes, Police Staff Master Sergeant Gilbert Igot, Police Staff Sergeants Fernan Omolon, Christian Tabotabo, Benjie Saladaga ug Corporal Jerome Torreon, lakip na ang ilang non-uniformed personnel nga si Melody Tabotabo.

Ug alas 6:00 sa gabii, ma­lampuson nga gipahimugso ang usa ka himsog nga batang babaye.

Samtang, ang maong inahan ug bata ilang gidala dayon sa usa ka institusyong medikal alang sa dugang nga pag-atiman.