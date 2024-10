Aberin mipahinumdom nga magtamod sa POP

Mibisita sa kampo sa Cebu City Police Office ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Anthony Abe­rin aron pakigtagboan ang iyang mga sakop.

Atol sa iyang pagpamulong gipahimangnoan ni Aberin ang kapulisan nga motrabaho subay sa nalatid sa ilang Police Operational Procedure kun POP nga halos nalimtan na sa tanang polis.

Iyang gipasabot nga kon ang tanang polis mosunod lang sa POP dili sila masayop sa ilang trabaho ug dili mahimong kontrobersyal tungod kay gisunod man niini ang batakang balaod.

Gihimong sanglitanan ni Aberin ang nahitabo sa mga sakop sa Marigondon Police Station 4 kinsa gipasanginlang nangulata sa usa ka tinun-an sa Criminology nga nadudahan nga maoy nagkawat sa butang sa iyang amo.

Iyang gipahibawo nga dili niya duphan ang sayop nga nahimo sa iyang mga personnel, gani iya dayon nga giparelibohan sa katungdanan ang hepe sa maong police station lakip na ang duha ka police nga gitumbok nga maoy nangulata.

Kung gisunod pa sa maong mga polis ang ilang POP dili matod pa kadto mahitabo nga tungod ani iyang gimandoan ang tanang polis sa Central Visayas nga magsugod na sila og review sa ilang POP.

Nagtuo si Aberin nga wala na mobasa ang iyang mga police niini nga maoy hinungdan nga makasugat sila og problema sa ilang trabaho.

"The POP is our Bible, lahat ng trabaho ng police duon nakalagay dun yung mga basics or yung mga dapat gawin natin," dugang ni Aberin.

Nasubo ang heneral nga dunay daghang mabasahan sa social media nga dunay mga police nga nakahimo og salaod.

Iyang gimandoan ang tanang station commanders nga monitoron ang ilang mga personnel sa tanan niining lakaw kon unsa nay gihimo niini ug kanunayon ang pagpahimangno nga motrabaho sa sakto nga paagi. / AYB