Aberin nalipay, natagbaw sa serbisyo sa kapulisan

Malipayon ang hepe sa Police Regional Office (PRO) nga si Police Brigadier General Anthony Aberin dihang nakigtagbo sa libuan ka mga polis nga gipang-deploy sa miaging mga kalihukan sa 459th Fiesta Señor tu­­n­god sa malampuson ug malina­won nga selebrasyon.

Tungod niini, hatagan niya og komendasyon ang matag usa ka polis nga niserbisyo sa Sinulog Festival 2024.

Gipatawag ang tanang mga polis nga gi-augment sa hawanan sa Cebu City Police Office (CCPO) aron ipaabot kang Aberin ang i­­yang dako’ng pasalamat sa ilang sakripisyo bisan sa kakapoy ug kainit sa panahon apan wala baliha mahatagan lang og seguridad ang mga tawo nga ningsaksi sa Sinulog Grand Parade and Grand Showdown niadtong Dominggo, Enero 21, 2024.

“Simula nung Day 1 until today you are still here standing in front of me, maraming-maraming salamat sa inyo,” matod ni Aberin.

Gimandoan niya ang hepe sa CCPO nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog nga ilista ang tanang personnel nga ningserbisyo sa Sinulog kay iya kining hatagan og pasidungog.

Nabantayan sa heneral ang kakugi sa iyang mga sakop aron lang makab-ot ang malinawon ug hapsay nga Sinulog.

“The City Director of course will submit the complete list of those personnel who were deployed and appropriate awards will be given to you. As appreciation, as a gesture of gratitude, of course you deserve it, we will be giving the appropriate awards sa inyong lahat na alam ko na magagamit ninyo in the near future for your promotion,” matod ni Aberin.

Samtang, gipahibawo usab ni Aberin nga kadtong police patrolman nga nadestino sa dakbayan sa Talisay nga nasakpan niya nga nagduwa sa cellphone niini sa dihang gi-deploy sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo atol sa opening salvo sa Sinulog gihatagan niya og ikaduhang higayon.

Matod ni Aberin nga iyang gipa-recall ang order pagpalabay niini sa laing probinsya ug gipabalik sa iyang naandan nga unit ug iya nang gipasaylo.

“Aide de camp andyan ba ang aide de camp? You issue order cancelling the reassignment of Patrolman anung apilyedo noon, Patrolman Facebook,” sigon ni Aberin.

Dako usab ang pasalamat ni Aberin sa ubang mga ahensya sa gobiyerno nga ning-abag kanila sa pagpatuman sa seguridad sa usa sa dakong kalihukan sa Pilipinas nga mao ang Sinulog, kini sama sa Armadong Kusog sa Pilipinas, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug force multipliers.

Lakip sa gipasalamatan sa heneral ang publiko nga ningkooperar sa mga lagda nga gipatuman sa kapulisan kay kon nagmagahi sa pagsunod ang katawhan, maglisod usab sila sa pagkab-ot sa malinawon ug hapsay nga Sinulog.