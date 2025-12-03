Abli nga manhole, ali sa sidewalk namatikdan sa rota sa prosisyon

Nakit-an sa Cebu City Police Office (CCPO) ug sa nagkalainlaing ahensya sa siyudad ang daghang risgo sa kaluwasan sa publiko subay sa bag-ong rota sa Sinulog Solemn Procession.
Kini atol sa sayong inspeksyon niadtong Miyerkules.
Apil sa mga peligro ang abli nga mga manhole ug mga babag sa sidewalk nga kinahanglan dayon nga sulbaron sa dili pa ang piyesta.
Gipangulohan ni Konsehal Philip Zafra, vice-chairman sa Committee on Public Order and Safety, ang security walkthrough niadtong Disyembre 3, 2025, sa alas 5:00 sa buntag.
Uban kang Zafra ang mga personahe gikan sa Cebu City Transportation Office (CCTO), security team sa Basilica Minore del Santo Niño, Anti-Mendicancy Board, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ug ang PROBE team.
Gimanduan ni Police Colonel George Ylanan, ang Cebu City Police Chief, ang tanang 13 ka hepe sa police station nga motambong sa inspeksyon.
Iya kining gimando tungod sa panginahanglan nga mamahimong pamilyar sa bag-ong rota, nga karon moagi na sa Natalio Bacalso Avenue, V. Rama Avenue, B. Rodriguez Street, General Maxilom Avenue, ug mobalik sa Basilica.
“Nailhan namo ang posibleng risgo sa kaluwasan sa publiko atol sa inspeksyon,” matod ni Ylanan.
Tumong sa CCPO ang zero incident atol sa solemne nga prosesyon ug sa Sinulog Grand Parade.
Gipahibalo ni Ylanan nga human sa inspeksyon, sundan kini sa mga security briefing aron maseguro ang hapsay ug husto nga pag-deploy sa kapulisan ug ubang ahensiya. Nagtawag sab siya og lahi nga tigom uban sa mga security officer gikan sa nagkalainlaing establisemento sa siyudad.
Gihangyo ni Ylanan sila sa pagtabang sa pag-monitor batok sa mga kriminal.
Naghatag sab ang kapulisan og mga tip sa security personnel kon unsaon pag-ila sa mga kriminal aron malikayan ang mga krimen atol sa holiday season ug sa mga kalihukan sa Sinulog. /