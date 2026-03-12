Abne batok Zhui pahigayon sa Cebu Coliseum

Nakabaton na og oportunidad ang wala’y pildeng si Ian Abne nga mahimo niyang dakong agianan aron makapanuktok alang sa world title sa ugma damlag.
Si Abne, kinsa sakop sa Cebu-based ARQ Stable, nakatakdang makig-away ni Chinese Dianxing Zhu alang sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight title eliminator karong Mayo 9, 2026, sa Cebu Coliseum nga pasiugdahan ni sports patron Lorenzo "Chao" Sy.
Matod ni Sy, kinsa gipasidunggan isip Rico Navarro Sportsman of the Year sa 40th Sportswriters Association of Cebu–San Miguel Brewery Cebu Sports Awards ning bag-uhay lang, nga nagpinirmahay na og kontrata ang duha ka mga kampo.
Ang modaog ning awaya mao ang mahimong mandatory challenger sa IBF minimumweight belt, nga kasamtangang gigunitan ni Filipino Pedro Taduran, kinsa modepensa sa iyang titulo batok kang Mexican Gustavo Perez karong Abril 3, 2026, sa Temecula, California, USA.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, igsuong buhatan ning mantalaan, nagkanayon ang trainer ni Abne nga si Fernando Ocon nga mao kini ang labing dakong away sa iyang batos.
Gipasabot ni Ocon nga triple ang ilang paningkamot sa training gumikan kay gawas nga mas taas si Zhu, lig-on ug aduna kini saktong kusog.
Lakip sa gika-sparring ni Abne mao si World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Filipino Melvin Jerusalem.
Sa iyang bahin, si Zhu nakabiktima na og lima ka Pinoy nga mga boksidor nga sila si Shane Gentallan, John Kevien Jimenez, Jerry Francisco, Marco John Rementizo, ug Richard Garde.
Anad na sab si Zhu nga moaway sa gawas sa China.
Si Zhu adunay 16-1, 14KOs nga rekord samtang si Abne adunay 12-0-2, 4KOs nga baraha. / ESL