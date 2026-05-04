Abne dasok sa pagsalig

Dasok sa pagsalig ang kampo ni Ian Paul Abne nga molampos si Abne sa pagsagubang sa usa ka malisod nga misyon diin kontrahon niini si Chinese DianXing Zhu sa International Boxing Federation (IBF) minimum weight world title eliminator karong Sabado, Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum.
Nagkanayon ang trainer ni Abne sa Cebu-based ARQ Boxing Stable nga si Fernando Ocon nga gibuhat nila ang tanan sa training aron maangkon ang kadaugan ning gikahinamang away, nga maoy main event sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event, nga gipasiugdahan sa Chao Sy International Promotions.
Matod ni Ocon nga human sa ilang kapin sa tulo ka mga buwan nga training, mas nidako ang iyang pagsalig nga makuha ni Abne ang kadaugan ug maalkontra niini ang abilidad ni Zhu, kinsa naila sa iyang kaagresibo ug wala’y puas nga mga ataki.
Giangkon ni Ocon nga adunay saktong kusog si Zhu apan matod niya, tanang ipakita niini ibabaw sa ring kaya ra nga sagubangon ni Abne.
Si Roger Justine Potot, kinsa maoy strength and conditioning coach sa ARQ, nagkanayon nga aduna siya’y namatikdan nga dakong kalambuan sa kondisyon ni Abne, nga usa sa mga gikinahanglang hinagiban aron maalkontra niini ang estilo ni Zhu.
Ang modaog nila ni Abne (12-0, 4KOs) ug Zhu (16-1, 14KOs) maoy mahimong mandaatory challenger ni IBF minimum weight king Filipino Pedro Taduran, kinsa personal nga maniid sa away. / ESL