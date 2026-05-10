Abne gilupig sa Chinese K.O artist

Gamit ang iyang agresibong estilo, gilupig ni Chinese knockout-artist Dianxing Zhu si Filipino Ian Abne sa Cebu-based ARQ stable sa ilang International Boxing Federation (IBF) minimumweight world title eliminator bout, nga maoy main event sa “Fist of Fury X- The Eliminator” boxing card niadtong Sabado, Mayo 9, 2026, sa Cebu Coliseum.
Sa pagsugod pa lang sa away, nagsige na og ataki si Zhu nga wala ra sab atrasi ni Abne.
Nagpasudlanay og bug-at nga mga kumo ang duha ka mga boksidor apan tataw nga mao kini ang ampay ni Zhu.
Niabot ang punto nga ang wala’y puas nga mga kumo ni Zhu nakatumba kang Abne sulod sa duha ka mga higayon, sa ikaunom ug sa ikawalo nga rounds.
Apan bisan tataw nga natay-og na ang iyang kalibutan, wala moisa sa iyang puting bandera si Abne ug nagpakita kini og lig-ong determinasyon hangtod nga nahuman ang away.
Si Japanese judge Katsuhiko Nakamura nitali og 116-110 samtang ang Thai judges nga sila si Sanong Aumim ug Kriengsak Thonghong nitali og 115-111 ug 114-112 sa ilang scorecards, tanan pabor sa bisitang boksidor.
Ang manager ni Zhu nga si Robin Wong nireklamo bahin sa gipakitang away ni Abne, kinsa iyang gisaway nga nigamit og “dirty tactics”.
Matod ni Wong nga gigamit ni Abne ang ulo niini aron himuong hinagiban sa pag-alkontra sa estilo ni Zhu.
“The Philippine opponent is not a real fighter. He used dirty techniques. You should use your punch not your head,” matod ni Wong sa interbyu sa local media human sa away.
“Dianxing Zhu is always a gentleman inside the ring. This was the first time that he was angry,” dugang ni Wong.
Si Zhu nisaka sa 17-1, 14KOs nga rekord samtang si Abne nidakin-as sa 12-1-2, 4KOs nga baraha.
Sa kadaugan, si Zhu nahimong mandatory challenger ni IBF minimumweight king Filipino Pedro Taduran, kinsa personal nga naglantaw sa away sa ringside.
Pagkahuman sa away, nagkanayon si Taduran nga estudyohan sa iyang team ang estilo ni Zhu alang sa nakatakda nilang panagharong puhon.
Sa duha ka top supporting bouts, gipaundang sa mga boksidor sa Chao Sy boxing stable ang ilang tagsatagsa ka kontra.
Si Aranas (9-3-1, 5 KOs) nirehistro og 3rd round TKO nga kadaugan batok kang Jeric Noynay (5-3, 1 KO) aron angkunon ang bakanteng World Boxing Foundation (WBF) Silver flyweight belt.
Samtang si Gabunilas (11-4, 8 KOs) niposte og makapaukyab 4th round TKO nga kadaugan batok kang Ramil Roda (7-4-2, 4 KOs) aron sakmiton ang bakanteng Philippine Boxing Federation (PBF) super-flyweight title.
Sa undercard, ningdaog sila si Chinese Aqoian Li batok Jerson Baclohan (UD), Mark Sabang batok Jubert Cahimat (SD), Jony Mar Loreno batok Kei Mark Akut (MD), Marlon Alejandro batok Carl Penedo (SD), Justine Trazo batok Conrad Jason Agujar (TKO 1), ug Venance Dances batok Norman Rusiana (SD). / ESL