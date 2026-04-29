Abne wa mahadlok sa Bahad

Gibaliwala ni Filipino Ian Paul Abne ang bahad ni Chinese Dianxing Zhu nga pakamangon siya niini sa ilang gikahinamang panag-away sa main event sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event karong Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum.
Gitubag ni Abne ang bahad ni Zhu pinaagi sa usa ka video nga gipadangat sa Chao Sy International Promotions ngadto sa local sports media.
“Makita ra na sa dula namo puhon. Paningkamutan nako na kay challenge ni. Guwapo ni nga dula,” matod ni Abne, kinsa grabe nga naka-training alang ning dakong oportunidad.
Ang away nila ni Abne ug Zhu usa ka International Boxing Federation (IBF) minimumweight world title eliminator.
Ang modaog ning sangkaa mao ang mahimong mandatory contender ni IBF minimumweight king Filipino Pedro Taduran.
Sa video, makita ang dakong pagsalig sa trainer ni Abne nga si Fernando Ocon nga modaog ang iyang batos.
“Ang maestorya nako, magkita lang ta sa May 9. Pinaksitay gyud ni kay ang among training dili sab gyud bastabasta,” matod ni Ocon.
Si Abne, kinsa sakop sa Cebu-based ARQ Stable, adunay 12-0, 4KOs nga rekord, samtang si Zhu adunay 16-1, 14KOs nga baraha.
Aduna pa’y laing walo ka mga away ang masaksihan sa promosyon, nga gipasiugdahan ni Cebu sportsman Lorenzo “Chao” Sy. / ESL