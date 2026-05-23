Abogado gikiha og cybercrime

Nipasaka og reklamong cybercrime ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) batok kang Atty. Jeryll Harold Respicio tungod sa giingong mga post niini sa social media nga maka-ulhog og sedisyon o rebelyon.
Sa usa ka press conference sa opisina sa National Bureau of Investigation (NBI) sa Pasay City niadtong Biyernes, Mayo 22, 2026, gipadayag ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso nga iyang gipasaka ang reklamo ngadto sa NBI tungod sa mga paglapas ubos sa Revised Penal Code, nga naay kalabutan sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act.
“This is a case of crime against public order committed online, and we do not tolerate such acts… We’ve been advocating for the responsible use of social media, and we expect this especially from professionals and public officials like him,” matod ni Paraiso.
Ang mga ebidensya nga natigom sa CICC naglakip sa mga screen recording sa mga post ni Respicio sa social media sama sa Facebook, YouTube, ug TikTok, nga giingong nanawagan sa publiko nga magpahigayon og rebolusyon batok sa gobiyerno.
Usa sa mga sulod sa social media mao ang usa ka video nga gi-upload niadtong Mayo 19 sa Facebook page ni Respicio, nga adunay 1.1 ka milyon ka followers.
Sa maong video, gipangutana niya ang iyang viewers kon andam ba silang magsugod og rebolusyon, ug aduna kini nakasulat nga teksto nga nag-ingon, “rebolusyon ang sagot sa hindi gumagana na konstitusyon.”
Kon mapamatud-an nga sad-an, si Respicio mahimong mag-atubang og silot nga pagkabilanggo sulod sa unom ka mga tuig o labaw pa.
Dugang pa niini, gipadayag ni Paraiso nga ang mga sulod sa social media ni Respicio mahimong ipailalom sa takedown measures (pagpatangtang) pinaagi sa pakigtambayayong sa CICC sa Meta tungod sa giingong mga krimen batok sa kahapsay sa publiko. / PNA