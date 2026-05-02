Abogado ni Sonza mireklamo nganong dili makapiyansa

Ang nakabutang sa warrant of arrest ni kanhi newscaster nga si Jay Sonza nga non-bailable ang iyang kaso o dili siya mahimong makapiyansa.
Apan gikontra ni sa iyang legal counsel nga si Atty. Mark Tolentino tungod kay ang non-bailable, matod niya, kon ang kaso “punishable by reclusion perpetua or lifetime imprisonment.”
Ang kasong cyberlibel aduna ray unom ka buwan nga pagkapriso mao nga nahibong si Tolentino kon nganong dili makapiyansa ang iyang kliyente.
Gikuwestiyon sab ni Tolentino kon nganong ang NBI ang ni-file sa kaso nga dili man silay offended party. Nahibong sab ni nganong sa Pasay city gi-file ang kaso nga si Presidente Bongbong Marcos, matod niya, naa man sa Malakanyang, Manila.
Ang 70 anyos nga si Sonza gidakop sa NBI human ni giingong nagpakatap og fake news bahin sa panglawas ni Presidente Marcos.