Abogado sa KOJC mibarog nga Quiboloy ‘dili wanted’

Ang gipangita nga si Pastor Apollo Quiboloy dili “fugitive of justice”, busa aduna siyay katungod nga dili modawat sa warrant of arrest nga gipatuman sa korte, matod ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) legal counsel, abogado Israelito Torreon.

Si Torreon, kinsa usa usab ka propesor sa balaod sa Jose Maria College Inc. (JMC), ang gitukod nga institusyon sa edukasyon sa pastor, nidepensa kang Quiboloy sa mga akusasyon ug non-bailable nga mga kaso batok kaniya sa usa ka live special conference nga gisibya sa Sonshine Media Network International (SMNI) News Channel niadtong Hunyo 14 nga nag-ulohan: Truth Revealed: Unveiling Injustice Press Conference.

Ang abogado niingon nga “Meron pong misconception na kapag warrant of arrest, dapat mag-surrender ka. Atin pong i-educate po yung mga tao na may option po yung accused. Pwede po siyang — ay, may remedies pa man yung abogado ko, kinukwestiyon pa man niya yung probable cause,” matod ni Torreon.

Dugang pa niya nga nisang-at sila og legal remedy ngadto sa Department of Justice (DOJ) sanglit wala mahatagi og igong pagtagad sa korte ang ilang mga kaso.

Apan, sa higayon nga i-withdraw sa DOJ ang ilang desisyon sa pagpasaka og mga kaso batok sa “appointed son of god”, hangtod niadto, si Quiboloy adunay kapilian nga dili motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa otoridad.

“Then, baka maswertehan ako, ma-grant yun sa DOJ at ma-dismiss yung kaso at mag-file siya ng motion to withdraw information, eh di kung ma-withdraw yung information, wala na akong kaso. Option niya yun,” insister ni Torreon, nga nagkutlo sa iyang panan-aw isip beteranong abogado.

Niadtong Marso 11, usa ka sayop nga video nga gi-upload sa usa ka sikat nga video streaming platform, Youtube, nagpakita nga ang DOJ mibawi sa mando sa pastor niadtong Marso 4 nga mopasaka og sexual abuse ug qualified human trafficking nga mga kaso.

Sa ulahi, gi-debunk sa DOJ ug gi-tag ang taho nga “bakak” nga impormasyon.

Gani, niadtong Mayo, gitugotan sa Korte Suprema (SC) ang pagbalhin sa duha ka mga kasong kriminal batok sa banggiitang magwawali gikan sa Regional Trial Court (RTC) sa Davao City ngadto sa RTC sa Quezon City.

Si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla mihangyo nga ang mga kaso ni Quiboloy sa child and sexual abuse ibalhin gikan sa iyang tugkaran ngadto sa Metro Manila, “subay sa gahum sa konstitusyon niini aron malikayan ang miscarriage of justice”.

Niadtong Hunyo 10, ang Philippine National Police (PNP) lakip na ang Special Action Force (SAF) ug ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) personnel dungan nga ningronda sa upat ka personal compound sa Quiboloy.

Apan, bisan pa sa armado kaayo nga batalyon nga nakaposisyon sa maong mga propyedad, wala mapalgi sa mga otoridad sila Quiboloy ug iyang lima ka mga kauban. / TPM sa SunStar Philippines