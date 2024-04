Aboitiz Construction misaulog sa 3 ka talagsaon nga babaye

Sud sa Aboitiz Construction, tulo ka talagsaong mga babaye ang nibarog isip haligi sa inspirasyon.

Ang ilang mga istorya, puno sa determinasyon ug kalig-on, nagpakita sa paghatag og gahom ug kalampusan.

Sa pagsaulog sa International Women’s Month ug gipahiuyon sa tema sa kompaniya, “She Builds,” ang ilang mga asoy nagpakita kon unsa ang masaligon ug mapahinunguron nga mga babaye.

Sa pagsubang sa adlaw sa lugar sa proyekto sa Batangas, si Sofia Chavez, usa ka batan-ong field engineer, andam na sa pagbuntog sa hagit sa trabaho nga gidominar sa mga lalaki.

Alang kaniya, ang gingharian sa inhenyero walay kinutuban, way mga babag - walay kinutuban nga mga oportunidad nga naghulat nga makuha.

“The presence of women in the construction industry can inspire other women to stand up, break gender stereotypes, and promote gender equality not just in the workplace but also within the society,” matod ni Sofia.

Si Ganyfer Hernandez, usa ka debotado nga inahan ug usa ka technical manager alang sa Business Development, nipakita sa arte sa ba­lanse ug kalig-on.

Sa matag lakang nga iyang gihimo, nag-navigate siya sa ritmo tali sa pagkainahan ug karera, nga nagpamatuod nga uban ang determinasyon.

Alang kaniya, ang trabahoan dili lamang usa ka lugar alang sa propesyonal nga pagtubo - kini usa ka agianan diin ang mga obligasyon sa pamilya ug mga pangandoy nagkahiusa.

“Balancing career and motherhood is a dynamic and ongoing process. It requires patience, resilience, and a bit of creativity...” paambit Gany.

Sa project site sa Aboitiz Construction sa Balamban, Cebu, nitumaw si Marife Balbarino isip simbolo sa kalig-on ug grasya.

Naghunahuna pag-usab sa mga tahas sa kababayen-an sa pagpangulo, nisaka siya sa gitinguha nga tahas sa usa ka babaye nga project manager.

Sa matag proyekto nga iyang gihimo, si Marife dili lamang nagbungkag sa mga stereotype, apan nagbutang usab og pundasyon alang sa umaabot diin ang gender dili babag sa kalampusan. / PR