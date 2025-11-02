Aboitiz Construction nagselebrar sa 50 ka tuig nga kalig-on ug katuyoan

Nagselebrar ang Aboitiz Construction sa ilang ika-50 anibersaryo, usa ka timaan sa kalig-on ug paglambo nga gitukod sa katuyoan ug pagkahiusa sa mga tawo nga nagmugna niini.
Ang kompanya nga nagsugod niadtong 1975 isip Gorones Development Corporation, karon usa na sa mga labing kompyansang construction ug maintenance firms sa Pilipinas.
“As we mark our 50th year, we not only look back on what we’ve built — we celebrate how we’ve built it. Every project, every partnership, every success has been engineered for excellence — guided by precision, driven by craftsmanship, and delivered with purpose,” matod ni Anton Perdices, Presidente ug Chairman sa Aboitiz Construction.
Sa tibuok nasod, padayon ang kompanya sa pagtukod ug mga proyekto nga nagmugna og trabaho ug kalambuan, lakip na ang mga pasilidad sa Tarlac, Batangas, ug Mindanao.
Gipakita niini ang dakong kontribusyon sa pagpalig-on sa mga industriya ug komunidad.
Gawas sa konstruksiyon, nagpalapad sab ang Aboitiz Construction sa serbisyo sa industrial maintenance ug facilities management, lakip na ang suporta sa mga planta sa AboitizPower ug sa Mactan-Cebu International Airport.
Sa seguridad, nakatala kini og 35 milyunes ka safe man-hours gikan sa 2022 hangtod 2025 ug nakab-ot sab ang Integrated Management System recertification nga naglangkob sa ISO 9001, 14001, ug 45001 standards.
“Fifty years is not just a milestone—it’s a reminder of who we are and why we build,” dugang pa ni Antonio Peñalver, Executive Director sa kompanya.
Ang Aboitiz Construction nagpabilin nga "Engineered for Excellence" uban sa panlantaw sa mas lig-on ug mas malungtarong kaugmaon.