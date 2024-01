Aboitiz Construction, Tesda milagda og MOA

Gipasalig sa pagtukod og mas maayong kaugmaon alang sa mas maayong Pilipinas, ang Aboitiz Construction nipirma og memorandum of agreement (MOA) uban sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) aron motabang sa pag-ayo sa Tesda Technology Institutions ug sa pagtukod og Innovation Centers alang sa construction ug maintenance-related nga mga programa niadtong Nobiyembre 10.

Ang panagtambayayong nag­­tu­mong usab sa pagpaus­wag sa kalidad sa teknikal nga e­­du­­kasyon ug pagpalambo sa ka­hanas sa natad sa konstruk­syon, pagtinabangay sa paghimo sa mga sentro sa kahusayan, pagpalambo sa mga regulasyon sa pagbansay, ug mga sumbanan sa katakus, ug labaw sa tanan, aron masiguro nga ang mga trabahante igo nga andam alang sa mga gipangayo sa industriya.

Mitambong atol sa kalihukan sa pagpirma sila si Tesda Se­cretary Suharto Teng Mangu­dadatu, Aboitiz Construction’s Senior Assistant Vice President for People and Corporate Shared Services Raizza Manuel, ug Human Resources Manager Vhie Marie Regondola.

“As we forge this partnership, let us not lose sight of the bigger picture. We are not just signing an agreement; we are setting in motion a process that will create a skilled, empowered, and job-ready workforce. This collaboration also aligns with the government’s commitment to promoting public-private partnerships as a means to foster development and progress,” matod ni Manuel.

Sukad sa miaging tuig, ang Aboitiz Construction nakigtambayayong sa TESDA-accredited training centers sa Batangas, Cebu, ug Bukidnon aron sa pagpalambo sa kapin sa usa ka 100 ka indibidwal sa mga kahanas sa konstruksyon sama sa shielded metal arc welding scaffolding. Kadaghanan sa mga gradwado gi-hire ug gi-deploy sa mga site sa proyekto sa kompaniya samtang ang uban gitagana alang sa umaabot nga mga proyekto.

Ang Dakong Pagbag-o sa Grupo sa Aboitiz gipahinungod usab sa paghatag og gahom sa mga trabahante niini alang sa pag-uswag sa negosyo ug komunidad. Karong tuiga, ang Aboitiz Construction nag-hire og hapit 2,800 ka mga skilled workers, estratehikong gipakatap sa nagkalainlaing lugar sa tibuok nasod.

Aron masiguro ang malungtarong pagtubo ug pagpalapad, ang Aboitiz Construction estratehikong nagpunting sa iyang mga paningkamot ngadto sa mga mahinungdanong proyekto sa industriyal, imprastraktura, ug mga serbisyo sa sektor sa pagmentinar. Kini nga mga proyekto adunay mahinungdanon nga papel sa pagmugna og mga oportunidad sa panarbaho alang sa daghang mga Pilipino.

Ang Aboitiz Construction, nga bag-o lang nakab-ot ang prestihiyusong Quadruple A accreditation gikan sa Philippine Contractors Accreditation Board, nagbarug kauban ang makahuluganon nga pakigtambayayong sa Tesda. Kining duha ka mga kalampusan nagbutang sa kompaniya nga mas andam sa pagkuha sa mas dagkong mga oportunidad sa industriya ug padayon nga pagtuman sa misyon niini sa pagtukod og mas maayong kaugmaon alang sa mas maa­yong Pilipinas.