Aboitiz Foundation mipalapad sa kolaborasyon sa Coast Guard

Si Ginggay Hontiveros-Malvar, ang Aboitiz Group Chief Reputation and Sustainability Officer ug Presidente sa Aboitiz Foundation, nihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa kolaborasyon sa pagkab-ot sa katilingbanong kalamboan.

“The essence of our partnership is rooted in a shared vision—a safer, more prosperous, and sustainably developed community. It is about changing today with the future in mind. It’s about ensuring that our initiatives not only meet immediate needs but also lay foundations for future generations to thrive,” matod ni Hontiveros-Malvar.

Nipirma sa MOU naglakip nila ni Hontiveros-Malvar, Mardi Suplido-Mapa, Chief Operating Officer sa Aboitiz Foundation, CG VADM Rolando Punzalan Jr., Deputy Commandant for Operations sa Philippine Coast Guard, ug Armando Balilo, Commander sa Coast Guard Civil Relations Service.

Ang pagpirma sa MOU gipahigayon sa national headquarters sa Philippine Coast Guard.

Ubos sa kasabutan, ang Aboitiz Foundation maoy mokuha sa gikinahanglang mga butang ug mohatag og pinansyal nga suporta alang sa malampusong pagpatuman ug pagpatuman sa Planned Project Activities (PPAs).

Ang Philippine Coast Guard moabag og manpower sa panahon sa pagpatuman niini nga mga kalihukan ug motanyag og mga asset sa transportasyon kon gikinahanglan.

Ang Philippine Coast Guard mohatag og security assistance sa project teams sulod sa teritoryo niini atol sa pagpatuman sa mga PPA.

Sa mga lugar diin ang Philippine Coast Guard dili ang nag-unang ahensya nga responsable sa kalinaw ug kahusay, makig-alayon kini sa mga hingtungdan nga ahensya sa dili pa ipatuman ang mga PPA, ug kon gikinahanglan, mangayo og dugang nga tabang.

“We are proud and honored to embark on this journey together. With our combined resources, energy, and efforts, we hope to effectively implement initiatives that address crucial aspects of societal development, primarily focusing on environmental protection and disaster management,” matod ni CG VADM Rolando Punzalan Jr. / PR