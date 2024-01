Aboitiz Foundation TechVoc Programs sa kababayen-an

Nakigtambayayong ang Aboi­tiz Foundation, usa ka corporate social responsibility arm sa Aboitiz Group, sa Banilad Center for Professional Development (BCPD) sa paghatag og gahom sa mga batan-ong babaye sa mga marginalized nga sektor sa Sugbo.

Kini pinaagi sa pag-ugmad sa ilang praktikal nga kahanas sa teknolohiya alang sa panimalay ug institusyon.

Ang Vocational Technical Educational Assistance Program sa BCPD nangulo niining makapabag-o nga panaw, nga gipahinungod sa pag-umol sa bag-ong henerasyon sa aktibong batan-ong mga babaye nga nahiuyon sa nag-uswag nga panginahanglan sa industriya sa serbisyo.

Pinaagi sa hiniusang paningkamot nga naglambigit sa edukasyon, pagbansay sa kahanas, ug mga oportunidad sa ekonomiya, kini nga inisyatibo dili lamang nagpadali sa pagbangon sa nasod apan nagbutang usab og usa ka lig-on nga pundasyon alang sa dugay nga kalig-on.

Lakip sa educational tracks mao ang Hotel and Restaurant Services Program sa BCPD nga naghatag og komprehensibong plataporma, nga nagtutok sa importanteng mga programa sama sa Food and Beverage Services, Cookery, Bread and Pastry Production, ug Housekeeping.

Kini nga mga kurso labaw pa sa teyoretikal nga kahibalo, nga nagtanyag og praktikal nga kahanas nga direkta nga nahiuyon sa mga kinahanglanon sa tinuod nga kalibutan.

Pinaagi sa pagpahimo sa aktwal sa mga iskolar niining mahinungdanon nga mga natad, giseguro sa programa nga sila makagradwar nga adunay kahanas sa pangamot, andam nga moharong sa kompetisyon sa industriya.

Ang programa nagpakita sa usa ka holistic nga pamaagi sa pagpalambo sa kahanas, nagpalig-on sa dedikasyon sa foundation sa pagpauswag sa malungtarong positibo nga kausaban.

“Each one of you here was called to contribute, and everyone can come up with something much bigger. Let’s create a collective impact that transcends individual efforts into realities,” matod ni Aboitiz Foundation, Inc. COO Mardi Mapa-Suplido.

Ang Aboitiz Foundation makahuluganon nga nagpalapad sa suporta niini pinaagi sa pag-sponsor sa kinatibuk-ang 20 ka mga eskolar sa Hotel and Restaurant Services program—10 sa HRIS 1 ug dugang 10 sa HRIS 2.

Gipasiugda ang dili matarug nga pasalig sa pundasyon sa edukasyon ug pagpalambo sa kahanas, kini nga inisyatiba naglangkob sa tanang gasto, lakip na ang tuition fee ug nagkalainlaing gasto nga may kalabutan sa pagbansay.

Kini nga komprehensibo nga tabang nagsiguro nga nga ang mga eskolar dili lamang makaangkon og access sa kalidad nga edukasyon, apan adunay mga paagi usab sa pagpatigbabaw sa ilang gipili nga field, nga nagpasiugda sa dedikasyon sa pundasyon sa pagpalambo sa kahusay ug mga oportunidad alang sa umaabot.

Pinaagi sa techvoc program, ang Aboitiz Foundation komitado sa pagtampo sa UN Sustainable Development Goals 4 ug 5, partikular nga nagtutok sa kalidad nga edukasyon ug gender equality. Sukad sa pag-establisar ug pakigtambayayong sa BCPD niadtong 2005, ang Aboitiz Foundation nakasuporta na sa kapin sa 300 ka mga estudyante, nga nagpasigarbo og trabaho nga labaw sa 83%. / PR