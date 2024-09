Aboitiz Group, Cebu Province alang sa long-term reforestation project

Nagtambayayong ang Aboi­tiz Group ug Lalawigan sa Sugbo alang sa usa ka dakong reforestation ug watershed recovery project diin magsugod sa ilang hi­ni­usang paningkamot sa pagpalambo sa Mananga-Lusaran River Project.

Ang CarbonPH Project maoy gisugyot nga dakong multipartite reforestation ug watershed recovery partnership initiative tali sa Aboitiz Group ug sa Lalawigan sa Sugbo.

Si Aboitiz Group President ug CEO/Aboitiz Foundation Chairman Sabin Aboitiz nipirma niadtong Huwebes, Agusto 29, 2024, sa memorandum of understanding (MOU) alang sa CarbonPH.

Kauban sa paglagda sa MOU mao sila si Cebu Governor Gwen Garcia, acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug Talisay City Vice Mayor Richard Francis Aznar nga nirepresentar ni Mayor Gerald Anthony Gullas, Jr. atol sa Cebu Investments and Tou­rism Forum nga gipahigayon sa Bai Hotel Cebu sa dakbayan sa Mandaue.

Isip simbolo sa long-term partnership ug sa lawom nga pasalig sa Aboitiz Group sa probinsiya, nakadawat si Gobernador Garcia og acacia sapling gikan sa Aboitiz atol sa MOU signing. Nailhan ang punoan sa acacia tungod sa kalig-on, ug abilidad nga molambo sa mahagiton nga mga palibot.

“More than planting trees, we are planting the seeds of a future where Cebu’s environment can thrive with its people. This partnership with Gov. Gwen and the province of Cebu is a long-term investment in the wellbeing of our communities. We’re turning our shared vision of sustainability into a living, breathing reality,” matod ni Aboitiz, kansang pamilya nagagikan sa Sugbo.

Usa ka dakong bahin sa CarbonPH mao ang reforestation sa Central Cebu Protec­ted Landscape (CCPL), nga naglangkob sa kinatibuk-ang luna nga mokabat sa 29,000 ka ektarya.

Giisip nga nag-unang tinubdan sa tubig sa Sugbo, ang CCPL nagsangkad sa pipila ka mga dapit sa probinsiya, lakip ang mga dakbayan sa Sugbo, Talisay, Toledo ug Danao, dugang sa mga lungsod sa Ming­lanilla, Consolacion, Liloan, Compostela ug Balamban.

Ang protektadong lugar naglakip usab sa watershed forest reserves sa Mananga ug Cotcot Lusaran, ingon man ang Buhisan Dam, ug ang mga nasudnong parke sa Central Cebu ug Sudlon. Gitudlo kini isip protected area niadtong 2007 ubos sa Republic Act 9486 o ang Central Cebu Protected Landscape (CCPL) Act.

Isip usa ka biologically rich expansion, ang CCPL mao ang pinuy-anan sa daghang endemic species sa langgam, lakip ang Black Shama, Cebu Flowerpecker, Cebu Cinnamon Tree o Kaninga, Philippine Tube-nosed Fruit Bat ug ang Kingfisher.

Apan, ang agresibo ug illegal nga pagkakabig sa giprotektahan nga lugar ngadto sa yutang pang-agrikultura, inubanan sa makadaut nga ekolohikal nga mga kalihokan sa panginabuhian sama sa kaingin ug dili hustong paglabay sa basura nakapaspas sa pagkawala sa tabon sa kahoy sa CCPL.

Sumala sa Global Forest Watch (GFW), ang mga lugar kansang mga teritoryo nahimong bahin sa giprotektahan nga talan-awon, nawad-an sa kapin sa 7,000 ka ektarya sa lasang gikan sa 2001 hangtod 2022.

Ang pagkunhod sa tabon sa kalasangan miresulta sa pagkawala sa biodiversity nga adunay 11 sa 204 ka espisye sa langgam ug 2 sa 34 ka mananap nga sus-an nga hapit na mapuo.

Gawas sa pagsiguro sa usa ka limpyo nga tinubdan sa tubig, ang CarbonPH mopalambo usab sa biodiversity, manalipod sa nameligrong mga espisye, ug mosuhop sa carbon dioxide, makatabang sa pagpakigbatok sa kausaban sa klima. Ang mga lokal nga komunidad duol sa CCPL maka­benepisyo gikan sa malungtarong mga kahigayonan sa trabaho sa pagdumala sa kalasangan, eco-tourism, ug agroforestry nga makatampo sa lokal nga pagtubo sa ekonomiya.

Ang mga lumolupyo moapil isip aktibong mga kauban sa reforestation sa CCPL, uban ang tumong sa pagpalambo sa usa ka berdeng ekonomiya diin sila makabalhin ngadto sa mas malungtarong mga kahigayonan sa panginabuhi. Ang dugay nga panagtambayayong maglakip usab sa pagpalambo sa usa ka environment-friendly nga supply chain ug promosyon sa natural nga mga parke ug mga santuwaryo. / PR