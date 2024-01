Aboitiz Group nakadawat og 3 ka Phil. Quill Awards

Ang Aboitiz Group nakakuha og tulo ka merit awards alang sa transformational initiatives niini sa 20th Philippine Quill Awards, ang labing prestihiyusong body sa nasod sa business communication.

Ang Aboitiz Equity Ventures (AEV) ug Aboitiz Construction, Inc. (ACI) gidayeg sa awards gala niadtong Enero 23, 2024, sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City.

Ang Aboitiz Equity Ventures, ang portfolio management company sa Aboitiz Group, nakadawat sa merit award alang sa Communications Management sa Internal Communication category alang sa internal transformation campaign niini nga gitawag og ‘Super Ditch Day’.

Una nga gipaila niadtong Agusto 2022 ug nagpadayon nga mga kampanya, ang proyekto nagtumong sa ‘pagtangtang’ sa wala kinahanglana nga mga buluhaton, gawi, ug burukrasya.

Ang mga kampaniya sama sa Super Ditch Day nag-abante sa tumong sa Aboitiz Group sa pagbag-o sa kaugalingon ngadto sa unang techglomerate sa Pilipinas.

Gihulagway ni AEV Vice President for Transformation Dea Franko Csuba ang inisyatiba isip pagsusi sa bili.

“Super Ditch Day is asking the question ‘does this still add value to my work’? For us to be an agile player in the industry, we should regularly assess our activities and processes and ensure that we keep and improve what works, and ditch what doesn’t. Efficiency is all about doing more with less,” matod ni Csuba.

Ang Aboitiz Construction Inc. (ACI), construction arm sa Grupo, nakadawat sa merit award alang sa Communication Management: Marketing, Advertising, and Brand Communication nga kategoriya alang sa rebranding campaign niini nga “The New Brand of ACI”.

Ang bag-ong corporate video sa kampanya nakakuha usab sa merit award alang sa Communication Skills: Audio/Visual category. Gisugdan sa ACI ang inisyatibo sa pag-rebranding kaniadtong Pebrero 2022 ug gipunting ang pagpalig-on sa nasudnon nga presensya sa industriya sa konstruksyon.

Ang Aboitiz Group giila sa Philippine Quill Awards sa makadaghang higayon kaniadto, nga nagpasiugda sa pasalig sa pinakataas nga mga gawi ug mga sumbanan sa tanang negosyo niini.

Ang mga pasidungog gidumala sa International Association of Business Communicators - Philippines, ang nag-unang organisasyon alang sa komunikasyon sa negosyo ug ang standard bearer alang sa global communication standards sa industriya.