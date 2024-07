Aboitiz Land, Asmara Group naghiusa sa bag-ong proyekto

Samtang nag-uswag ang industriya sa turismo sa Sugbo, ang Aboitiz Land ug ang Asmara Group gikatakda nga magbag-o sa eco-lu­xury tungod sa ilang bag-ong hiniusang proyekto nga Foressa Mountain Town.

Niadtong Hulyo 17, 2024, ang Aboitiz Land ug ang Asmara Group mipirma og memorandum of agreement aron maglusad og ekslusi­bong bar ug restaurant nga kasinatian sa Foressa Mountain Town.

Kining usa ka talagsaon nga establisemento nga dunay maanindot nga desinyo uban sa kahalangdon sa kinaiyahan nga nagtanyag og bag-ong dimensyon sa luhong pagkaon.

Si David Rafael, presidente ug chief executive officer sa Aboitiz Land, nagkanayon nga venture, “We envision Fo­ressa Mountain Town to have sophisticated points of interest meant for people to converge. The partnership heralds the beginning of activations that will ignite growth and vitality in Foressa. Our shared vision with Asmara, supported by their appreciation of the masterplan, is crucial as we shape how Foressa grows and thrives.”

Sa dili madugay ipaila ni Asmara ang usa ka talagsaon nga kasinatian sa cabin aron mapauswag pa ang ilang mga tanyag sa Fo­ressa Mountain Town.

“Our vision is to offer more than just exceptional food and drinks; we want to provide a memorable experience for our guests,” matod ni Carlo Cor­daro, founder, creative and lifestyle director sa Asmara Group.

Ang Aboitiz Land, homegrown developer sa Cebu sa mga nag-unang residential nga komunidad, nagpresentar sa Foressa Mountain Town isip backdrop sa ka estilo sa kinabuhi nga hamugaway ang panan-aw sa palibot.

Nahimutang sa kabukiran sa Balamban, kini naghiusa niini nga mga elemento sulod sa nagkalapad nga West Cebu Estate, ang Aboitiz mixed-use economic estate nga gitawag og shipbuilding capital sa nasod.

Ang padayon nga pagpala­pad sa yuta andam na sa pagpausbaw sa pagbag-o sa kasad­pang baybayon sa Sugbo ug sa Balamban ngadto sa usa ka unang klase nga lungsod.

Ang Asmara, usa ka urban resort nga nakaposisyon sa luho ug premium nga bahin, nabantog sa sentro sa kahimsog niini nga naggarantiya sa kahimsog sa mga customer niini pinaagi sa usa ka estilo sa kinabuhi.

Kini nga kolaborasyon tali sa Aboitiz Land ug Asmara Group nagtakda og bag-ong sumbanan sa eco-luxury, pagsaulog sa culinary excellence ug environmental ste­wardship.

Samtang ang Aboitiz Land nagtimaan sa iyang ika-30 nga anibersaryo, kini nagpa­dayag sa makapahinam nga panag-uban. / PR