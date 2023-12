AboitizPower DU, Visayan Electric milagda og kasabutan sa USJ-R

Ang AboitizPower Distri­bution Utilities (AP DU) nahimong partner sa sektor sa edukasyon sulod sa pipila ka tuig.

Kabahin kini sa pasalig sa kompaniya sa pagpalambo sa kinabuhi sa kabatan-unan nga Pilipino ug paghatag og kahayag sa ilang dalan nga malampuson sa umaabot.

Niadtong Disyembre 7, 2023, gilagdaan ang usa ka memorandum of understanding (MOU) ug memorandum of agreement (MOA) tali sa AboitizPower DU, Visayan Electric, ug University of San Jose - Recoletos (USJ-R).

Ang ceremonial signing gitambungan sa mga representante gikan sa AboitizPower nga gipangulohan ni Anton Mari Perdices, Chief Operating Officer sa Distribution Group, inubanan nila Belen B. Catanduanes, Senior Assistant Vice President for Human Resources, ug Raul Lucero, President ug COO sa Visayan Electric.

Nagrepresentar sa USJ-R mao sila si Engr. Roel Militar, Chairman sa Electrical Engineering Department ug Dr. Dennis Anthony Kilongkilong, Dean sa School of Engineering.

Ang AboitizPower Chief Ope­rating Officer, Anton Ma­ri Perdices, nagpahayag sa iyang pasalamat sa USJ-R sa pagpauswag sa usa ka kolaborasyon nga palibot alang sa duha ka institusyon.

“Through this partnership, we envision a future where education meets industry expertise to propel the region forward,” matod ni Perdices.

Gipasiugda usab ni Dr. Dennis Anthony Kilongkilong, Dean sa School of Engineering kung giunsa kini nga pagtinabangay nga paningkamot dili lamang usa ka pormal nga kasabutan apan usa ka pasalig sa pag-amuma sa umaabot nga mga lider sa natad sa electrical engineering.

Ang kolaborasyon nga inisyatiba tali sa AboitizPower, Visayan Electric, ug USJ-R nagpasiugda sa hiniusang pasalig sa pagpauswag sa edukasyon ug pagpalambo sa empowerment sa kabatan-onan.

Ang umaabot nga mga proyekto nga gilatid sa kasabutan naglakip sa kolaborasyon nga mga paningkamot sama sa pagpaunlod sa mga estudyante, on-the-job trainings (OJTs), ug mga programa sa scholarship.