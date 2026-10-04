Abra gilihian og daog sa EASL

Gilihian og kadaogan sa Abra Weavers ang ilang unang kumbati sa East Asia Super League (EASL) human gipakaging ang Hong Kong Eastern, 79-72, atubangan sa mga Sugbuanong fans sa SM Seaside City Arena niadtong Sabado sa gabie, Oktubre 3, 2026.
Nangulo sa Abra Weavers sila si Padi Ibrahim ug Jalen Johnson nga nilabni og 14 puntos matag-usa, samtang si Derrick Fenner niamot og 13 puntos.
Ang 6-foot-11 nga si Malick Diouf nakabuhat lang og 4 puntos apan didto siya sa depensa nipakita og labok diin nilangkat siya og 12 ka rebounds, samtang ang Nigerian bigman nga si Michael Eric nihatag og 10 ka puntos ug lima ka rebounds sa Abra.
Si Akili Vining nibuhat og game-high 26 puntos, si Jenning Leung nidugang og 20 puntos gikan sa unom ka tres, samtang si Ramon Cao nidugang og 13 ka puntos para sa pilderong Hong Kong.
Sa post-game interbiyu, giangkon ni Abra head coach Yong Garcia nga krusiyal ang uwahing parti sa duwa diin nisuway pag-rally ang Eastern, kinsa nakakita og higayon sa nagkaproblema nila nga depensa.
Pasabot ni Garcia nga iyang giistoryahan ang iyang players nga mag-focus sa ilang depensa, ug mao kini ang nakahatag nila sa kadaogan.
Samtang sa pikas bahin, nakuha sa Taipei Fubon Braves ang ilang unang kadaugan sa 2026–27 season pinaagi sa 103–89 nga dominasyon batok sa Macau Hou Chon.
Pinaagi sa monster double-double sa ilang big man nga si Marko Todorovic ug gipakitang opensa gikan sa gawas ni Chou Kuei-Yu, gidominar sa Braves ang Macau. / RSC