Abril 10 gideklarar nga regular holiday

Gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 10, 2024, Miyerkules, isip regular holiday alang sa pag-obserbar sa Eid’l Fitr (Feast of Ramadhan).

Ubos sa Proclamation 514, si Marcos niingon nga ang deklarasyon, “in order to bring the religious and cultural significance of the Eid’l Fitr to the fore of national consciousness.”

Si Marcos nagkanayon, “allow the entire Filipino nation to join their Muslim brothers and sisters in peace and harmony.”

Ang Abril 9 gideklarar usab nga regular holiday alang sa pag-obserbar sa Araw ng Kagitingan (Araw ng Kagitingan) sa tibuok nasod. / TPM / SunStar Philippines